Бывший челябинский губернатор пожелал успехов преемнику Текслеру

"Преемника оцениваю как человека достойного, с хорошим опытом. Он в Челябинской области родился - это важно, так как делает его более вовлеченным во все дела региона. Хочу пожелать ему успехов в его очень тяжелой работе по развитию Челябинской области, которая ему предстоит", - сказал Дубровский.

Борис Дубровский возглавлял область с 2014 года.

Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.