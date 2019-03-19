Бывший челябинский губернатор пожелал успехов преемнику Текслеру

ТАСС, 19 марта. Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский пожелал успехов назначенному врио главы региона Алексею Текслеру. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Ранее 46-летний Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.
"Преемника оцениваю как человека достойного, с хорошим опытом. Он в Челябинской области родился - это важно, так как делает его более вовлеченным во все дела региона. Хочу пожелать ему успехов в его очень тяжелой работе по развитию Челябинской области, которая ему предстоит", - сказал Дубровский.
Борис Дубровский возглавлял область с 2014 года.
Текслер был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.