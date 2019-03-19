В руководстве Оренбургской области опровергли информацию об отставке главы региона

ТАСС, 19 марта. В руководстве Оренбургской области опровергли отставку 65-летнего Юрия Берга, заявив, что она возможна до апреля. Об этом во вторник сообщил ТАСС пресс-секретарь главы региона Сергей Шермецинский.

17 апреля "Ведомости" сообщили со ссылкой на источники в Кремле о новой серии губернаторских отставок, называя среди прочих Юрия Берга и главу Челябинской области Бориса Дубровского, который во вторник написал заявление об отставке. Во вторник во время рабочего визита в Оренбург спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ряд плановых отставок руководителей регионов в России завершится к середине апреля.

"В ближайшее время будет принято решение, сразу же последует официальное заявление <…> Вообще Валентина Ивановна [Матвиенко] определила [срок] до середины апреля", - сказал Шермецинский.

Собеседник агентства подчеркнул, что пока распространяемая в СМИ и телеграм-каналах информация, что губернатор Юрий Берг написал заявление об отставке, не соответствует действительности.

Берг занимает пост губернатора Оренбургской области с 2010 года, когда был утвержден на эту должность законодательным собранием региона. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Берга и назначил его врио главы региона. 14 сентября 2014 года Берг одержал победу на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей.