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Политический кризис в Венесуэле

Рябков: Москва и Вашингтон выразили озабоченность гуманитарной ситуацией в Венесуэле

Замглавы МИД РФ назвал значительными проблемы гуманитарного характера в Венесуэле

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Российская и американская делегации на римских переговорах по Венесуэле выразили беспокойство гуманитарной обстановкой в этой стране. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.

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"Констатировали значительные проблемы гуманитарного характера, с которыми сталкивается население и власти Венесуэлы, - отметил дипломат. - Российская сторона твердо выступает в пользу того, чтобы оказание гуманитарного содействия Венесуэле осуществлялось путем использования каналов для такой помощи, которая основывается на соответствующей резолюции ГА ООН".

Теги
СШАВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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