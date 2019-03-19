Рябков: Москва и Вашингтон выразили озабоченность гуманитарной ситуацией в Венесуэле

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Российская и американская делегации на римских переговорах по Венесуэле выразили беспокойство гуманитарной обстановкой в этой стране. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам консультаций со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.
"Констатировали значительные проблемы гуманитарного характера, с которыми сталкивается население и власти Венесуэлы, - отметил дипломат. - Российская сторона твердо выступает в пользу того, чтобы оказание гуманитарного содействия Венесуэле осуществлялось путем использования каналов для такой помощи, которая основывается на соответствующей резолюции ГА ООН".