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Отставка Нурсултана Назарбаева
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Медведев поблагодарил Назарбаева за работу по развитию отношений России и Казахстана

Нурсултан Назарбаев 20 марта покидает пост главы Казахстана

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев благодарен Нурсултану Назарбаеву, ранее во вторник заявившему о своей отставке с поста президента Казахстана, за совместную работу по развитию отношений между странами. Об этом Медведев написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

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"Высоко оцениваю совместную работу с Нурсултаном Абишевичем, с благодарностью вспоминаю все то, что он сделал для развития отношений между Россией и Казахстаном, для укрепления дружбы между нашими народами", - говорится в сообщении.

Назарбаев стоял у истоков современного Казахстана, а также стал родоначальником евразийской интеграции, отметил Медведев. "Именно он 25 лет назад выдвинул идею создания Евразийского экономического союза - союза, который активно развивается в интересах всех его участников", - написал премьер.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан АбишевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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