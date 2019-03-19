Медведев поблагодарил Назарбаева за работу по развитию отношений России и Казахстана

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев благодарен Нурсултану Назарбаеву, ранее во вторник заявившему о своей отставке с поста президента Казахстана, за совместную работу по развитию отношений между странами. Об этом Медведев написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" .

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"Высоко оцениваю совместную работу с Нурсултаном Абишевичем, с благодарностью вспоминаю все то, что он сделал для развития отношений между Россией и Казахстаном, для укрепления дружбы между нашими народами", - говорится в сообщении.

Назарбаев стоял у истоков современного Казахстана, а также стал родоначальником евразийской интеграции, отметил Медведев. "Именно он 25 лет назад выдвинул идею создания Евразийского экономического союза - союза, который активно развивается в интересах всех его участников", - написал премьер.