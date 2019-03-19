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Эксперт: отставка главы Челябинской области вызвана проблемами с экономикой и экологией

Глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин назвал отставку Бориса Дубровского "достаточно ожидаемой"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Изменения в руководстве Челябинской области во многом вызваны экономическими и экологическими проблемами в регионе. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС во вторник глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

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Президент РФ Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора Челябинской области Бориса Дубровского и назначил исполняющим обязанности главы региона Алексея Текслера. Дубровский подал заявление об отставке по собственному желанию. Он возглавлял область с 2014 года.

"Отставка губернатора Челябинской области [Бориса Дубровского] была достаточно ожидаемой, потому что там есть проблемы с основными экономическими субъектами региона и есть экологические проблемы, о которых много говорилось. А еще есть целый ряд достаточно серьезных проблем, многие из которых возникли не по вине Дубровского, а достались ему в наследство", - сказал Костин.

По его словам, в нынешних условиях наиболее оптимальным результатом стал бы приход нового руководителя региона. "Он смог бы с чистого листа начать выстраивать работу с предпринимателями, бизнес-сообществом, и заново подготовить программу развития территории, программу решения основных проблем региона, и выйти с этой программой на выборы, чтобы заручиться поддержкой граждан", - пояснил Костин.

По мнению главы ФоРГО, главной причиной выбора Текслера в качестве исполняющего обязанности главы Челябинской области стало то, что этот регион является для него родным. "Второе - у Текслера достаточно серьезный и успешный опыт работы как в федеральных органах власти, так и в больших компаниях. Это для Челябинска крайне важно, потому что большое количество крупных общенациональных компаний работают на территории региона и от того, насколько успешно они работают, насколько продуктивно они взаимодействуют с региональной властью, зависят экономические показатели территории. Поэтому у Текслера есть все необходимые данные, чтобы успешно решить задачи, стоящие перед регионом", - добавил Костин.

Ранее 46-летний Текслер занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ. Кроме того, он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

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РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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