Рябков назвал нелегитимным захват оппозицией зданий диппредставительства Венесуэлы в США

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Москва считает незаконным захват венесуэльской оппозицией ряда зданий диппредставительства республики в США. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала RT по итогам консультаций со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом.

"Это совершенно нелегитимно", - сказал высокопоставленный дипломат. По его словам, это один из примеров продвигаемого США и рядом других стран "порядка, основанного на правилах" взамен международного права.

Ранее в понедельник представители оппозиции Венесуэлы получили доступ к зданию военного атташата страны в Вашингтоне и еще двум зданиям диппредставительства республики в США. Позднее "временный поверенный в делах Венесуэлы в США" Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, уточнил, что речь идет о двух зданиях военного представительства в Вашингтоне и генеральном консульстве в Нью-Йорке. Он признал, что у оппозиции по-прежнему нет доступа к главному зданию посольства Венесуэлы в американской столице.

На минувшей неделе госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что все сотрудники американского диппредставительства в Венесуэле покинули страну. 23 января действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Поводом послужило признание Вашингтоном Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.