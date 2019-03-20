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Источник: врио главы Челябинской области прибыл в регион

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов представит Алексея Текслера в среду

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер приехал в Челябинск, сообщил ТАСС источник во властных структурах области.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера.

"Алексей Леонидович Текслер прибыл в Челябинск", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов представит Текслера в среду.

Теги
Цуканов, Николай НиколаевичРоссияДубровский, Борис АлександровичТекслер, Алексей ЛеонидовичЧелябинская область
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