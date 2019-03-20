Посол России надеется, что новый президент Казахстана продолжит прежний политический курс

АСТАНА, 20 марта. /ТАСС/. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин в среду высказал мнение, что Касым-Жомарт Токаев, который 20 марта вступит в должность президента Казахстана, продолжит прежний политический курс республики.

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"Я хочу подчеркнуть, конечно, это определенная смена поколений в казахстанском руководстве. Но политический курс, как мы надеемся, будет продолжен, будет обеспечена преемственность по всем направлениям", - сказал Бородавкин журналистам в кулуарах парламента.

Он отметил, что речь идет о продолжении и преемственности в том, что касается курса Казахстана как во внутренней политике, так и во внешней. "Речь идет об обеспечении политической стабильности в Казахстане, о достижении экономического процветания в этой стране, обеспечении социальной справедливости. Конечно же, я надеюсь на дальнейшее развитие союзнических отношений, интеграционных связей между Россией и Казахстаном", - пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что в РФ "с большим уважением и радостью следят за тем, как повышается международный авторитет Казахстана, какую активную и конструктивную позицию он занимает на международной арене".