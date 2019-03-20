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Отставки и назначения
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Глава Республики Алтай подал заявление об отставке

Александр Бердников поблагодарил жителей региона и свою команду за слаженную и эффективную работу
Глава Республики Алтай Александр Бердников Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Республики Алтай Александр Бердников
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности. Подчеркиваю, что отставка была добровольной", - говорится в сообщении Бердникова. 

Он поблагодарил жителей региона и свою команду "за слаженную и в основном эффективную работу". "Но всему наступает разумный предел, 13 лет работы во главе любого региона - это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики", - написал он.

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Бердников родился 8 апреля 1953 года в Горно-Алтайске. Работал в милиции - прошел путь от участкового до назначения в 1993 году министром внутренних дел Республики Алтай, в 2002 году был назначен главным федеральным инспектором региона. В декабре 2005 года президент России Владимир Путин через процедуру утверждения в Госсобрании региона назначил Бердникова главой республики. В декабре 2009 полномочиями его вновь наделил тогдашний президент Дмитрий Медведев.
В 2012 году был принят закон, восстанавливающий прямые выборы глав регионов: второй срок Бердникова истекал в 20 января 2014 года, выборы могли состояться в единый день голосования в сентябре. 18 января Путин назначил Бердникова врио главы Алтая. На выборах 14 сентября он был избран на 5 лет главой региона с 50,63% голосов. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБердников, Александр ВасильевичРоссияОтставки и назначенияАлтай
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