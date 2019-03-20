Челябинские единороссы готовы поддержать на выборах врио губернатора региона Текслера

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Челябинское региональное отделение партии "Едина Россия" готово поддержать врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера, если он примет участие в выборах главы региона. Об этом заявил председатель законодательного собрания Челябинской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Мякуш.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Алексея Текслера.

"В конце мая депутаты Законодательного собрания области назначат дату выборов главы региона. Какой бы способ выдвижения ни выбрал Алексей Текслер, он может рассчитывать на поддержку регионального отделения партии "Единая Россия", - цитирует Мякуша пресс-служба заксобрания региона.

По словам Мякуша, новому руководителю области предстоит решить непростые, амбициозные задачи. "Наш регион имеет большой потенциал, который необходимо раскрыть. Назначенный главой государства временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер родом из Челябинска. Значит, проблемы области ему будут близки и понятны", - приводит слова Мякуша пресс-служба.