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Эксперты связали отставку Дубровского с конфликтом с местной элитой и проблемами экологии

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку Бориса Дубровского по собственному желанию и назначил и. о. главы региона Алексея Текслера
Борис Дубровский Илья Московец/ТАСС
Описание
Борис Дубровский
© Илья Московец/ТАСС

ТАСС, 20 марта. Отставка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского может быть вызвана его конфликтом с региональной элитой, считают опрошенные ТАСС эксперты. Они также не исключают, что одной из причин для сложения им полномочий могло стать ЧП в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, где в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 39 человек.

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Биография Бориса Дубровского

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку 60-летнего Дубровского по собственному желанию и назначил и. о. главы региона 46-летнего Алексея Текслера. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, и ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

"Несмотря на то что Дубровский хотел остаться (на посту главы региона), он за все время управления областью не смог наладить диалог с элитами. Сам он из Магнитогорска, поэтому ему сложно было настроить диалог с представителями элиты из Челябинска и наладить контакт с различными группами влияния, преодолеть раскол. Ну, и, конечно, трагедия в Магнитогорске. С таким бэкграундом выиграть выборы было бы сложно, все это предопределило отставку, плюс были вопросы по экологической ситуации в регионе", - считает председатель фонда "Петербургская политика" Леонид Давыдов.

По мнению директора фонда "Прикладная политология" Сергея Смирнова. основной причиной отставки Дубровского был его длительный конфликт с местными элитами, "в том числе из- за непривычного для них управленческого стиля".

"Дубровский даже в губернаторском кресле ощущал себя скорее топ-менеджером, каким он был многие годы (с 2011 по 2014 год был гендиректором Магнитогорского металлургического комбината - прим. ТАСС), а не политиком. Что касается самого Бориса Александровича, то его поход в политику на этом, скорее всего, закончится и он вернется в бизнес", - сказал собеседник агентства.

Проблемы экологии

По мнению экспертов, к отставке Дубровского мог привести так называемый мусорный коллапс в Челябинске.

В сентябре 2018 года была закрыта свалка в черте Челябинска. Отходы пришлось вывозить на другие полигоны, которые располагаются далеко от города. Мусорные площадки Челябинска стали переполняться, мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации. В ситуацию вмешался полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов, потребовавший в течение трех дней решить проблему.

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев назвал весьма острой для региона проблему мусорных отходов.

"Серьезная проблема - это свалки, в сроки "мусорной реформы" мы уложились, но не были готовы. У нас был [запланирован] полигон в Чишме на 100 лет хранения, а мы завалили ближайшие территории [Челябинска], [полигон] "Полетаево" завалили, завалили полигон "Урефты". В общем, вместо одной свалки мы получили несколько", - сказал Барышев.

Саммиты ШОС и БРИКС

Главным достижением Дубровского эксперты считают привлечение в Челябинск саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году.

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Итоги деятельности Бориса Дубровского на посту главы Челябинской области

Соответствующий указ в марте 2018 года подписал президент РФ Владимир Путин. Перед городом стояло много задач: реконструкция дорог, терминала аэропорта, строительство конгресс-холла и общественно-делового центра, модернизация порядка двух десятков объектов гостиничной инфраструктуры. Общие затраты для проведения саммитов оцениваются в 40-50 млрд рублей.

Представитель МИД в Екатеринбурге Александр Харлов отметил, что Дубровский вел системную работу с зарубежными партнерами и способствовал укреплению международных связей региона. Именно он выступил с инициативой проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС. Также, по словам Харлова, Дубровский ввел традицию проводить презентацию региона для иностранных дипломатов.

Дубровский родился в 1958 году в Магнитогорске, деятельность начал в 1976 году на Магнитогорском металлургическом комбинате учеником контролера. С мая 2011 года - генеральный директор, председатель правления ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат". 15 января 2014 указом президента РФ назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября того же года избран губернатором.

Теги
РоссияДубровский, Борис АлександровичЧелябинская область
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