Эксперты связали отставку Дубровского с конфликтом с местной элитой и проблемами экологии

ТАСС, 20 марта. Отставка губернатора Челябинской области Бориса Дубровского может быть вызвана его конфликтом с региональной элитой, считают опрошенные ТАСС эксперты. Они также не исключают, что одной из причин для сложения им полномочий могло стать ЧП в Магнитогорске 31 декабря 2018 года, где в результате обрушения подъезда жилого дома погибли 39 человек.

Президент России Владимир Путин 19 марта принял отставку 60-летнего Дубровского по собственному желанию и назначил и. о. главы региона 46-летнего Алексея Текслера. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, и ранее занимал должность первого заместителя министра энергетики РФ.

"Несмотря на то что Дубровский хотел остаться (на посту главы региона), он за все время управления областью не смог наладить диалог с элитами. Сам он из Магнитогорска, поэтому ему сложно было настроить диалог с представителями элиты из Челябинска и наладить контакт с различными группами влияния, преодолеть раскол. Ну, и, конечно, трагедия в Магнитогорске. С таким бэкграундом выиграть выборы было бы сложно, все это предопределило отставку, плюс были вопросы по экологической ситуации в регионе", - считает председатель фонда "Петербургская политика" Леонид Давыдов.

По мнению директора фонда "Прикладная политология" Сергея Смирнова. основной причиной отставки Дубровского был его длительный конфликт с местными элитами, "в том числе из- за непривычного для них управленческого стиля".

"Дубровский даже в губернаторском кресле ощущал себя скорее топ-менеджером, каким он был многие годы (с 2011 по 2014 год был гендиректором Магнитогорского металлургического комбината - прим. ТАСС), а не политиком. Что касается самого Бориса Александровича, то его поход в политику на этом, скорее всего, закончится и он вернется в бизнес", - сказал собеседник агентства.

Проблемы экологии

По мнению экспертов, к отставке Дубровского мог привести так называемый мусорный коллапс в Челябинске.

В сентябре 2018 года была закрыта свалка в черте Челябинска. Отходы пришлось вывозить на другие полигоны, которые располагаются далеко от города. Мусорные площадки Челябинска стали переполняться, мэрия ввела режим чрезвычайной ситуации. В ситуацию вмешался полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов, потребовавший в течение трех дней решить проблему.

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев назвал весьма острой для региона проблему мусорных отходов.

"Серьезная проблема - это свалки, в сроки "мусорной реформы" мы уложились, но не были готовы. У нас был [запланирован] полигон в Чишме на 100 лет хранения, а мы завалили ближайшие территории [Челябинска], [полигон] "Полетаево" завалили, завалили полигон "Урефты". В общем, вместо одной свалки мы получили несколько", - сказал Барышев.

Саммиты ШОС и БРИКС

Главным достижением Дубровского эксперты считают привлечение в Челябинск саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в 2020 году.