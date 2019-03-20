Евкуров отозвал из парламента Ингушетии законопроект о референдуме

МАГАС, 20 марта. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал из Народного Собрания [парламента] республики законопроект "О референдуме Республики Ингушетия", чтобы обсудить его с общественностью. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"Ко мне обратились Совет тейпов при республике, общественная молодежная организация и ряд других общественников, парламентарии Ингушетии, депутаты и сенаторы в Госдуме и Совете Федерации от Ингушетии, чтобы мы внимательно посмотрели на этот проект. Я готов послушать мнения. Мы принимаем решение закон отозвать, доработать, в течение трех месяцев вынести на рассмотрение", - цитирует Евкурова его пресс-служба.

Ранее в парламент Ингушетии был внесен региональный законопроект о референдуме, в том числе предусматривающий обязательное вынесение на плебисцит вопросов, касающихся изменения статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с законодательством России. Документ вызвал неоднозначную реакцию в регионе.

По словам Евкурова, законопроект, разработанный избирательной комиссией республики в связи с протестом прокуратуры для приведения регионального закона в соответствие с федеральным, вызвал неоднозначную реакцию из-за недостаточной разъяснительной работы. Помимо технических деталей, он предусматривает обязательное проведение плебисцита по вопросу об изменении статуса республики.

Законопроект был принят депутатами в первом чтении и готовился к рассмотрению 28 марта во втором чтении с учетом поправок и дополнений.

Глава Ингушетии, кроме того, указал на необходимость проведения депутатами и разработчиками публичных общественных слушаний и обсуждений по чувствительным законопроектам для учета замечаний и предложений всех заинтересованных сторон, чтобы жители региона понимали суть принимаемых инициатив и решений.