Нарышкин: оправдание фашизма несет глобальную угрозу всему человечеству

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Попытки оправдать преступления нацизма готовят почву для новых угроз глобального характера, сказал в среду председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин в ходе круглого стола, посвященного истории преступлений нацистских оккупантов на территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

"Почти 75 лет назад солдаты Советской армии водрузили знамя Победы над Рейхстагом, нацизм был повержен и проклят цивилизованным человечеством. Однако сегодня слышны голоса тех, кто пытается обелить гитлеризм, поставить на одну доску освободителей и оккупантов. Убежден, что подобные попытки не просто безнравственны, они служат почвой для новых глобальных угроз и преступлений", - сказал он.

По словам Нарышкина, уничтожение мирного советского населения было не просто активностью отдельных представителей немецкой армии, а целенаправленным процессом. "В оккупации оказалось почти 70 миллионов советских граждан, более 13 миллионов человек были истреблены или замучены, среди них более 200 тыс. детей. Масштабные преступления на оккупированных территориях не ретивость отдельных исполнителей, методичное уничтожение людей являлось сутью нацистской идеологии", - подчеркнул председатель РИО.

Он напомнил, что в этом году отмечается 75-летие освобождения стран Восточной Европы от фашизма, в связи с чем предпринимаются попытки сравнить действия освободителей с фашистским режимом. "Нам порой приходится слышать циничные замечания о том, что приход Красной армии стал для восточноевропейских стран не меньшим злом, чем преступления гитлеровских карателей. В основе таких заявлений не просто дремучая безграмотность, но и преднамеренная ложь, скрывающая природу нацизма", - добавил Нарышкин.

Период оккупации начался в 1941 году, а последние оккупанты были изгнаны с территории Советского Союза к весне 1945 года. В 1943 году под властью фашистов находилось почти 40% населения страны. За время оккупации, по разным подсчетам, было убито от 7 до 16 млн человек, а экономике страны был нанесен колоссальный ущерб.

Возвращение истории

В рамках круглого стола был также дан старт процессу обработки, систематизации и оцифровки архива государственной организации "Обелиск", который включает сведения обо всех советских мемориалах и захоронениях на территории Восточной и Центральной Европы. В настоящее время архив хранится в Доме русского зарубежья имени Солженицына.

"В странах Восточной Европы находятся тысячи воинских мемориалов и памятников нашей общей истории. Знаю, что можно не беспокоиться о состоянии наших монументов в Словении или гордиться недавно восстановленным мемориалом в Братиславе. К сожалению, мы знаем и другие примеры. <...> Полагаю, что нам следует возложить на себя ответственность за возвращение этих данных в научный и общественный оборот", - отметил Нарышкин.

Архив насчитывает порядка 10 тысяч карточек на каждое воинское захоронение, более 3 тысяч фотографий и 4 тысяч негативов, в том числе времен открытия памятников и мемориалов. В паспортах на каждое захоронение внесены данные о месте установки, скульпторе, материалах и именах погребенных.

Сергей Нарышкин также принял участие в церемонии гашения первого выпуска почтовых марок, посвященных столетию Службы внешней разведки России (СВР). На них изображены портреты легендарных разведчиц Зои Воскресенской-Рыбкиной и Африки же Лас Эрас. Юбилей СВР будет отмечаться в декабре 2020 года.