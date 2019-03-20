Путин принял отставку Бердникова. Врио главы Республики Алтай назначен Хорохордин

Как говорится в указе главы государства, он принял отставку руководителя Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Александра Бердникова.

"В связи с заявлением главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова А.В. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом "в" пункта 1 и подпунктом "а" пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" постановляю принять отставку главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай Бердникова А.В. по собственному желанию", - сказано в документе.

Этим же указом Путин назначил Олега Хорохордина врио главы Республики Алтай.

Документ вступил в силу.

Олег Хорохордин - участник второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместитель руководителя секретариата заместителя председателя правительства РФ.