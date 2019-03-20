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Путин принял отставку Алексея Орлова. Врио главы Калмыкии стал Бату Хасиков

Российский лидер уже провел встречу со спортсменом
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Калмыкии Бату Хасиков
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы Калмыкии Бату Хасикова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия Хасикова Бату Сергеевича", - сказал он.

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Сайт Кремля сообщает, что Путин уже провел встречу с Хасиковым.

Пресс-служба Кремля опубликовала указ главы государства, в котором говорится, что Путин принял отставку главы Калмыкии Алексея Орлова "по собственному желанию". Хасиков назначен "временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия до вступления в должность лица, избранного главой Республики Калмыкия".

38-летний Хасиков детство провел в Калмыкии, окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Академии госслужбы РФ. Бату Хасиков - известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств. Работал советником руководителя Федерального агентства по делам молодежи.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичКалмыкия
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