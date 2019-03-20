Генсек ШОС назвал организацию самой крупной в мире по ряду показателей

ПЕКИН, 20 марта. /ТАСС/. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) в будущем должна стать одной из ключевых несущих конструкций миропорядка. Об этом в среду на пресс-конференции в китайской столице заявил генеральный секретарь ШОС Владимир Норов.

"О роли ШОС в вопросах глобального управления могу сказать, что с присоединением Индии и Пакистана ШОС приобрела трансконтинентальный характер, а по совокупному потенциалу - общей численности населения, территории, запасам природных ресурсов, производимому ВВП - стала самой крупной организацией не только в регионе, но и в мире. Исходя из этого, многие эксперты отмечают, что ШОС должна войти в число основных несущих конструкций будущего мирового порядка", - отметил он.

По его словам, вопрос о вступлении Афганистана в число полноправных участников ШОС пока не рассматривается из-за внутриполитической ситуации в этой стране. "Вопрос о вступлении Афганистана в ШОС на правах полного члена пока не рассматривается в связи с внутренней обстановкой в этой стране. В то же время государства - члены ШОС предпринимают меры для нормализации обстановки вокруг Афганистана и продвижения переговорного процесса", - указал Норов.