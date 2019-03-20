Путин: Россия надеется на преемственность политики Казахстана после отставки Назарбаева

"Мы видим, какие политические события происходят у наших соседей, у нашего близкого союзника. Они связаны со сменой политического руководства, мы выражаем надежду на то, что преемственность будет обеспечена", - сказал Путин, открывая традиционную встречу с членами правительства. "В связи с тем, что Нурсултан Абишевич Назарбаев покинул высший государственный пост у нас есть все основания ему сказать "спасибо" за совместную работу и пожелать ему здоровья и успехов", - заявил президент.

Глава РФ напомнил, что Назарбаев является одним из инициаторов продвинутой интеграции между Россией и Казахстаном. "Он один из авторов, если не сказать автор ЕврАзЭС - проекта, который развивается очень успешно, благодаря в том числе и его прямой, непосредственной поддержке и его участию в этой работе", - добавил российский лидер. Путин заверил, что со своей стороны Россия будет делать все, чтобы эти процессы поддерживать.

Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства. При этом он останется председателем Совета безопасности, председателем партии "Нур Отан", членом Конституционного совета. Полномочия президента перешли к председателю Сената (верхней палаты парламента) Касым-Жомарту Токаеву, который в среду принес присягу народу Казахстана.