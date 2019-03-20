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Врио губернатора Челябинской области намерен участвовать в выборах главы региона

Алексей Текслер сказал, что планирует заслужить доверие челябинцев
Алексей Текслер Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Алексей Текслер
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 20 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен баллотироваться на выборах главы региона.

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"Планирую заслужить доверие челябинцев и спокойно выходить на выборы. Вот ближайшие планы", - сказал он журналистам.

Президент России Владимир Путин во вторник принял отставку губернатора области Бориса Дубровского и назначил врио главы первого заместителя министра энергетики РФ Текслера. Дубровский, который руководил регионом с 2014 года, подал заявление об отставке по собственному желанию.

46-летний Текслер ранее был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

Теги
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