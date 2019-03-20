Путин призвал повышать доходы крымчан

На совещании с членами правительства глава государства констатировал, что многие проблемы на полуострове успешно решаются. "Вместе с тем есть и проблемы. Это, прежде всего, повышение уровня доходов крымчан и севастопольцев, это необходимость выравнивания цен на некоторые товары", - перечислил Путин. Он уточнил, что имеет в виду "не все, но группы товаров, в том числе продовольственные". Для примера президент привел молочную продукцию, цены на которую "в Крыму и в Севастополе выше, чем в соседних регионах".

"Нужно подумать и о развитии здравоохранения, образования", - уверен глава государства. Он предложил обсудить эти и другие вопросы на нынешнем совещании и "принять необходимые решения, чтобы двигаться в решении этих вопросов нужным для нас, для людей, которые проживают в Крыму и в Севастополе, темпом".

По оценке Путина, за пять лет с момента воссоединения Крыма с Россией "немало было сделано, чтобы интегрировать Крым и Севастополь в правовое, экономическое, социальное пространство России, много внимания уделили и средств выделили на инфраструктурные проекты, на транспорт". Президент напомнил о недавнем открытии двух электростанций в Крыму общей мощностью 940 МВт, которые обеспечивают 90% нынешнего потребления электроэнергии на полуострове. "Вообще возможности в области энергетики увеличились в два раза, это много, это позволяет не только покрыть все растущие потребности Крыма и Севастополя, но и при необходимости даже поставлять электроэнергию в другие регионы Российской Федерации", - полагает глава государства. Он добавил, что таким образом можно пока активно не задействовать созданный ранее энергомост.

"Стоится магистраль "Таврида", в результате транспортной доступности увеличивается туристический поток - до 7 млн [человек] он вырос в 2018 году", - подчеркнул Путин.

В новость были внесены изменения (13:05 мск) - добавлены высказывания В. Путина