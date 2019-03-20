Президент Таджикистана посетит Москву с официальным визитом 17 апреля

ДУШАНБЕ, 20 марта. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон совершит официальный визит в Россию 17 апреля. Об этом сообщил журналистам в среду первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетит Российскую Федерацию с официальным визитом 17 апреля", - сказал он по итогам заседания таджикско-российской межправительственной комиссии в Душанбе. По его словам, этот визит призван придать новый импульс сотрудничеству двух стран.

В феврале МИД Таджикистана сообщил, что в ходе поездки Рахмона в Москву планируется подписать пакет документов, в том числе по сотрудничеству в вопросах миграции.