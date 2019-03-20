Россия призывает Запад вернуться к совместным усилиям по контролю над вооружениями

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия призывает США и другие западные страны вернуться к совместным усилиям в области контроля над вооружениями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в среду на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.

"Надеюсь, что западные коллеги сумеют трезво оценить ситуацию, ответственно расставят приоритеты и вернутся к коллективным, совместным с нами усилиям по обеспечению мира и безопасности, включая контроль над вооружениями", - сказал глава дипведомства.

Лавров добавил, что при новой гонке вооружений многие страны будут рассматривать ядерный потенциал как единственную гарантию национальной безопасности.