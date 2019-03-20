Мэром Смоленска стал бывший вице-губернатор региона Андрей Борисов

Прежний глава города Владимир Соваренко был досрочно отправлен в отставку 22 декабря 2018 года. До избрания нового мэра его обязанности по решению совета депутатов были возложены на первого замглавы города Дмитрия Платонова, который 28 февраля 2019 года написал заявление о сложении полномочий.

Помимо Борисова, на пост мэра претендовали замглавы Смоленского района Андрей Ярославцев, программист Андрей Михаленков и безработный Александр Корончик. Все они прошли два этапа конкурсного отбора и были отобраны членами конкурсной комиссии из 11 кандидатов.

Вопрос о досрочной отставке Соваренко внес на рассмотрение губернатор Смоленской области Алексей Островский, который называл его работу "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города "наплевательским". Ранее суды различных инстанций приняли более 30 решений в отношении экс-мэра Соваренко из-за неисполнения им своих полномочий. Соваренко дважды обжаловал свою досрочную отставку, однако и Ленинский райсуд Смоленска, и Смоленский областной суд отказали ему в восстановлении в должности.