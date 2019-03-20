Путин поздравил Токаева с вступлением в должность президента Казахстана

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность президента Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Как это произошло и что будет дальше

Нурсултан Назарбаев уходит с поста главы Казахстана. Как это произошло и что будет дальше

"В России вас знают как опытного государственного деятеля, вносящего большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами, в продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - говорится в телеграмме главы государства, текст которой приводится в сообщении.

"Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим дальнейшее наращивание конструктивного российско-казахстанского сотрудничества во всех областях, а также партнерского взаимодействия в решении актуальных вопросов международной повестки дня, - добавил российский лидер. - Это, несомненно, отвечает интересам наших братских народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности".

Во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что слагает с себя полномочия главы государства с 20 марта. В среду бывший глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента страны.