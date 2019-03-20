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Полпред президента в СФО 22 марта представит врио главы Республики Алтай

Президент России Владимир Путин 20 марта принял отставку Александра Бердникова, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Олег Хорохордин

ТАСС, 20 марта. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представит в пятницу временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства региона Олега Хорохордина, назначенного на эту должность в среду президентом РФ. Об этом ТАСС сообщили в аппарате полпреда.

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Биография врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина

"Полномочный представитель президента РФ в СФО представит Олега Хорохордина в Республике Алтай в пятницу", - сообщил собеседник агентства.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку 65-летнего Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил 46-летнего Олега Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице- премьера РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМеняйло, Сергей ИвановичАлтай
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