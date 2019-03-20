Полпред президента в СФО 22 марта представит врио главы Республики Алтай

ТАСС, 20 марта. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло представит в пятницу временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай, председателя правительства региона Олега Хорохордина, назначенного на эту должность в среду президентом РФ. Об этом ТАСС сообщили в аппарате полпреда.

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"Полномочный представитель президента РФ в СФО представит Олега Хорохордина в Республике Алтай в пятницу", - сообщил собеседник агентства.

В среду президент России Владимир Путин принял отставку 65-летнего Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Временно исполняющим обязанности главы региона Путин назначил 46-летнего Олега Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", заместителем руководителя секретариата вице- премьера РФ.