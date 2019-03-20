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Политический кризис в Венесуэле

Рябков подтвердил послу Венесуэлы поддержку настроя Каракаса на мирное урегулирование

В МИД РФ отметили, что беседа прошла "в доверительной и конструктивной атмосфере"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса обсудили в среду развитие ситуации в республике и вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

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"В ходе беседы, прошедшей в доверительной и конструктивной атмосфере, были затронуты актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, международной повестки дня и региональной проблематики, - подчеркнули в МИД. - При обсуждении ситуации в Венесуэле и вокруг нее с российской стороны была выражена поддержка настроя законного правительства Венесуэлы на мирное урегулирование политических разногласий в этой стране в строгом соответствии с внутренним законодательством и без деструктивного внешнего вмешательства".

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеРябков, Сергей Алексеевич
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