МИД РФ сделал представление послу Чехии из-за ситуации с недвижимостью в Праге

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России сделало представление послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньку в связи с инсинуациями вокруг используемых российской стороной объектов недвижимости в Праге. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"Главе дипломатической миссии Чехии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в этой стране нездоровой атмосферой вокруг данного сюжета. Отмечено, что проблематика недвижимости является предметом идущего двустороннего диалога, ориентированного на поиск взаимоприемлемых развязок по имеющимся с обеих сторон открытым вопросам", - отметили в российском дипведомстве.

"Чешской стороне заявлено о необходимости во избежание деструктивных последствий проявлять сдержанность и сосредоточиться на выработке сбалансированных решений в рамках переговорного процесса", - добавили в МИД РФ.

Ранее чешские СМИ опубликовали информацию о сдаче в аренду объектов недвижимости посольством России в Праге. Утверждалось, что данная недвижимость была официально предоставлена в пользование РФ, однако сдача ее третьим лицам нарушает дипломатические правила.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что статус четырех жилых домов в Праге является предметом переговоров экспертов двух стран. По ее словам, каких-либо претензий в отношении использования этих объектов от чешских партнеров не поступало.