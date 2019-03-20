Хорохордин считает, что в Республике Алтай необходимо развивать инновационные технологии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Реализация национальных проектов в соответствии с майским указом президента РФ Владимира Путина, Национальной технологической инициативы (НТИ), а также инновационных проектов и развитие цифровой экономики должны быть начаты в Республике Алтай, сообщил ТАСС назначенный в среду врио главы региона Олег Хорохордин.

"Что касается высоких технологий, я уже веду переговоры с инициаторами таких проектов - это, естественно, и сфера цифровой экономики, и новые технологические разработки, инвестиции в высокотехнологичные области необходимы для развития республики", - сказал он.

Хорохордин добавил, что намерен использовать и транслировать в регионе опыт, полученный при участии в программе развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

"По поводу опыта, который я в РАНХиГС получил, - многое можно транслировать на республику, использовать полученные технологии управленческих решений <…> Я намерен развивать новые технологии в республике, а также полученный опыт в РАНХиГС", - отметил он.

В среду Путин принял отставку 65-летнего Александра Бердникова с поста главы Республики Алтай. Врио главы региона он назначил 46-летнего Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы госуправления (ВШГУ) РАНХиГС. До сих пор он являлся председателем Совета НП "ГЛОНАСС", замруководителя секретариата вице-премьера РФ.