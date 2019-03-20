Эксперты ждут от врио главы Калмыкии привлечения инвестиций в регион и работы с молодежью

ЭЛИСТА, 20 марта. /ТАСС/. Привлечение инвестиций в Калмыкию, которая считается не самым богатым регионом России, реализация национальных проектов и работа с молодыми кадрами должны стать главными задачами нового врио главы республики Бату Хасикова, который был назначен в среду решением президента, считают опрошенные ТАСС эксперты.
В среду 57-летний Алексей Орлов подал в отставку после восьми лет руководства республикой. Эксперты ставят ему в заслугу стабилизацию политической обстановки, но указывают, что, несмотря на развитие небогатого и дотационного региона, при Орлове не хватало прорывных проектов. Кроме того, немаловажной причиной смены руководства республики специалисты считают общероссийский тренд на обновление губернаторского корпуса.
Социальные гарантии и открытость
Орлов в 2010 году сменил на посту главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, который прославил Калмыкию благодаря шахматам - он более 20 лет возглавлял Международную шахматную федерацию. По словам экспертов, за восемь лет руководства республикой Орлову удавалось при высокой закредитованности региона, его огромной территории и небольшом населении выполнять социальные обязательства. Немало было сделано в области дорожного строительства, отмечают эксперты.
"Я сам являюсь инвалидом-колясочником и занимаюсь общественной деятельностью, отмечу, что в соцсфере у нас была максимальная поддержка, мы всегда чувствовали заботу со стороны руководства региона… У нас регион, который никогда не славился высокими собственными доходами, сильной экономикой, всегда был дотационный регион. Но при этом все социальные гарантии исполнялись, это касается и переселения из аварийного жилья, и капремонта, и выделение земельных участков, повышения зарплат бюджетникам", - отметил Александр Каманджаев, депутат Элистинского городского собрания, председатель организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Новая жизнь".
Орлов не допустил разбалансировки политической системы, вел достаточно честный откровенный диалог с населением, добавил Андрей Богун, директор Института комплексных исследований аридных территорий, сопредседатель калмыцкого регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Я считаю, что наша республика - один из самых стабильных политических регионов на юге России, это достижение Орлова. Плюс он был открыт для общения, регулярно выезжал в районы, проводил с население прямые линии, открылись общественные приемные. Это несомненно можно зачислить в плюсы", - уточнил он.
Среди достижений бывшего главы Калмыкии называют поддержку сельского хозяйства - ключевой отрасли республики, рост поголовья скота, стимулирование создания новых перерабатывающих производств, попытки вывести Калмыкию в число лидеров мясного животноводства России, завершение строительства спортивного комплекса "Ойрат-арена", которая приняла, например, чемпионат мира по боксу среди студентов. При его руководстве получила развитие солнечная энергетика, две крупные компании Китая заявили о планах участия в проекте по строительству в Лагани на Каспии морского незамерзающего порта.
Нерешенные проблемы и обновление кадров
Вместе с тем, указывают эксперты, разговоры об отставке главы Калмыкии Алексея Орлова шли в республике давно, и смена главы назревала. В регионе накопилось много нерешенных проблем. Практически во всех экспертных исследованиях, касающихся положения дел в регионах РФ, республика в последнее время оказывалась на последних местах - по качеству жизни населения, уровню зарплат и пенсий, темпам внедрения цифровых технологий, эффективности госзакупок.
"У нас республика небольшая, и денежных ресурсов немного. И все же глава старался проводить социальные и экономические проекты… Не все удается сделать при минимуме средств: не удалось, в частности, открытие водопровода, который должен был связать Левокумское месторождение подземных вод с Калмыкией. Также можно отметить Элистинское водохранилище, оно должно было открыться уже давно", - сообщил Андрей Богун.
Леонид Давыдов, политконсультант, автор Telegram-канала "Давыдов индекс", связывает отставку Орлова с общефедеральным трендом на омоложение команды управленцев. "Наверное, посчитали, что Орлову будет трудно избраться и решили произвести эту замену. Хасиков - человек новый, нового поколения, это назначение опять же в рамках обновления губернаторского корпуса", - добавил он.
Чемпион мира из Калмыкии
Назначение Хасикова, который все детство провел в Калмыкии, жители региона восприняли с воодушевлением, отмечают эксперты. Его называют "гордостью народа Калмыкии" и надеются, что с непростыми проблемами чемпиону мира по кикбоксингу помогут справиться молодость и боевые качества, выработанные как во время спортивной карьеры, так и на политическом и общественном поприще. Немаловажным является, что Хасиков хорошо знает проблемы республики.
Это подтвердил ТАСС и Алексей Орлов. "Все его посты и должности, где он работал, говорят сами за себя", - сказал он.
Хасиков окончил Московский государственный педагогический университет, учился в аспирантуре Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Он известный спортсмен и общественный деятель, обладатель многочисленных титулов в кикбоксинге и других видах единоборств, работал советником главы Росмолодежи Александра Бугаева. В 2008 году был избран депутатом Народного хурала (парламента) республики, в 2012-2014 годах - член Совета Федерации.
"Бату Сергеевич - достойная кандидатура, проблемы жизни республики знает, здесь родился и прожил. Он известен на всю республику своими достижениями в спорте, неоднократный чемпион мира, народ им гордится", - сказал Санал Порсунков, сопредседатель калмыцкого регионального отделения ОНФ.
По мнению экспертов, Хасикову предстоит навести порядок во всех сферах, но прежде всего - в привлечении инвестиций и удержании в Калмыкии молодых кадров, в чем ему поможет опыт работы в Росмолодежи. Как пояснил сенатор от Калмыкии Алексей Майоров, "до ума" нужно довести и ряд инвестиционных проектов, которые начал предшественник.
Наталья Манжикова считает важным направлением реализацию нацпроектов. "Требовать с него будут в первую очередь реализацию нацпроектов... То есть в первую очередь нужно решать будет социальные проблемы, также нужно будет поднимать экономику республики", - уточнила она.
Кворум доверия
У Хасикова большой кворум доверия, что повышает его шансы стать избранным главой региона. "Он прославил нашу республику, и, я думаю, если он возьмется интенсивно за работу, все получится, подавляющая поддержка от жителей республики будет обеспечена", - прогнозирует Богун.
Сергей Смирнов, директор фонда "Прикладная политология", много лет работающий в регионах Южного федерального округа, отметил, что кандидатура Хасикова "хорошо ложится на менталитет будущих избирателей".
"Его детство прошло в Калмыкии, он "человек из центра" и не участвует во внутриэлитных противостояниях. Бывший депутат регионального парламента и член Совета Федерации, советник руководителя Росмолодежи, то есть имеет опыт работы и в органах как исполнительной власти, так и законодательной власти. Известный спортсмен и лидер Общероссийского общественного движения "За спортивную страну", что хорошо ложится на менталитет будущих избирателей", - добавил политтехнолог.