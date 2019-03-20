Эксперты ждут от врио главы Калмыкии привлечения инвестиций в регион и работы с молодежью

ЭЛИСТА, 20 марта. /ТАСС/. Привлечение инвестиций в Калмыкию, которая считается не самым богатым регионом России, реализация национальных проектов и работа с молодыми кадрами должны стать главными задачами нового врио главы республики Бату Хасикова, который был назначен в среду решением президента, считают опрошенные ТАСС эксперты. В среду 57-летний Алексей Орлов подал в отставку после восьми лет руководства республикой. Эксперты ставят ему в заслугу стабилизацию политической обстановки, но указывают, что, несмотря на развитие небогатого и дотационного региона, при Орлове не хватало прорывных проектов. Кроме того, немаловажной причиной смены руководства республики специалисты считают общероссийский тренд на обновление губернаторского корпуса. Социальные гарантии и открытость Орлов в 2010 году сменил на посту главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова, который прославил Калмыкию благодаря шахматам - он более 20 лет возглавлял Международную шахматную федерацию. По словам экспертов, за восемь лет руководства республикой Орлову удавалось при высокой закредитованности региона, его огромной территории и небольшом населении выполнять социальные обязательства. Немало было сделано в области дорожного строительства, отмечают эксперты.

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"Я сам являюсь инвалидом-колясочником и занимаюсь общественной деятельностью, отмечу, что в соцсфере у нас была максимальная поддержка, мы всегда чувствовали заботу со стороны руководства региона… У нас регион, который никогда не славился высокими собственными доходами, сильной экономикой, всегда был дотационный регион. Но при этом все социальные гарантии исполнялись, это касается и переселения из аварийного жилья, и капремонта, и выделение земельных участков, повышения зарплат бюджетникам", - отметил Александр Каманджаев, депутат Элистинского городского собрания, председатель организации инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата "Новая жизнь". Орлов не допустил разбалансировки политической системы, вел достаточно честный откровенный диалог с населением, добавил Андрей Богун, директор Института комплексных исследований аридных территорий, сопредседатель калмыцкого регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ). "Я считаю, что наша республика - один из самых стабильных политических регионов на юге России, это достижение Орлова. Плюс он был открыт для общения, регулярно выезжал в районы, проводил с население прямые линии, открылись общественные приемные. Это несомненно можно зачислить в плюсы", - уточнил он. Среди достижений бывшего главы Калмыкии называют поддержку сельского хозяйства - ключевой отрасли республики, рост поголовья скота, стимулирование создания новых перерабатывающих производств, попытки вывести Калмыкию в число лидеров мясного животноводства России, завершение строительства спортивного комплекса "Ойрат-арена", которая приняла, например, чемпионат мира по боксу среди студентов. При его руководстве получила развитие солнечная энергетика, две крупные компании Китая заявили о планах участия в проекте по строительству в Лагани на Каспии морского незамерзающего порта. Нерешенные проблемы и обновление кадров Вместе с тем, указывают эксперты, разговоры об отставке главы Калмыкии Алексея Орлова шли в республике давно, и смена главы назревала. В регионе накопилось много нерешенных проблем. Практически во всех экспертных исследованиях, касающихся положения дел в регионах РФ, республика в последнее время оказывалась на последних местах - по качеству жизни населения, уровню зарплат и пенсий, темпам внедрения цифровых технологий, эффективности госзакупок. "У нас республика небольшая, и денежных ресурсов немного. И все же глава старался проводить социальные и экономические проекты… Не все удается сделать при минимуме средств: не удалось, в частности, открытие водопровода, который должен был связать Левокумское месторождение подземных вод с Калмыкией. Также можно отметить Элистинское водохранилище, оно должно было открыться уже давно", - сообщил Андрей Богун. Леонид Давыдов, политконсультант, автор Telegram-канала "Давыдов индекс", связывает отставку Орлова с общефедеральным трендом на омоложение команды управленцев. "Наверное, посчитали, что Орлову будет трудно избраться и решили произвести эту замену. Хасиков - человек новый, нового поколения, это назначение опять же в рамках обновления губернаторского корпуса", - добавил он. Чемпион мира из Калмыкии Назначение Хасикова, который все детство провел в Калмыкии, жители региона восприняли с воодушевлением, отмечают эксперты. Его называют "гордостью народа Калмыкии" и надеются, что с непростыми проблемами чемпиону мира по кикбоксингу помогут справиться молодость и боевые качества, выработанные как во время спортивной карьеры, так и на политическом и общественном поприще. Немаловажным является, что Хасиков хорошо знает проблемы республики.

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