Центр по примирению: только немедленная эвакуация спасет беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Немедленная эвакуация остается единственной возможностью спасти беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" от голода и эпидемий. Об этом на брифинге в четверг заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В связи с неспособностью американской стороны воспрепятствовать произволу незаконных вооруженных формирований в отношении беженцев, а также отсутствием у государственных и неправительственных структур возможности оказывать на системной основе гуманитарное содействие населению лагеря "Эр-Рукбан", эвакуация беженцев из лагеря остается единственным средством спасти более чем 40 тыс. человек от угрозы голода и эпидемий", - сказал он.

Кроме того, Купчишин рассказал, что незаконные вооруженные формирования продолжают нарушать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Калаат-Марза (два раза), Эр-Расиф, севернее Руайсет- Искандер, северо-западнее Руайсет-Искандер, севернее Икко (два раза), Абу-Али, Айн-эль-Кантра и Джубб-эз-Зарур провинции Латакия, северо-западных окрестностей (два раза) города Алеппо", - сказал генерал.