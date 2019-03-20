Захарова предложила западным журналистам посетить Крым для объективной оценки ситуации

ЖЕНЕВА, 21 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила западным журналистам посетить Крым, чтобы получить объективное представление о ситуации на российском полуострове, а не черпать информацию из недостоверных источников. Об этом она заявила в среду в Женеве, выступая в ходе дискуссии круглого стола "Свобода средств массовой информации: современные вызовы и угрозы".
Захарова категорически не согласилась с мнением участвовавшего в круглом столе журналиста из Южной Африки Питера Кенни, назвавшего международную ситуацию вокруг Крыма и введенные западными странами санкции как "долгосрочную проблему для России". "Если так много говорят о Крыме и принимают во всем мире решения по Крыму и из-за Крыма, то было бы вполне справедливо поехать туда, чтобы поговорить напрямую с людьми, или же дать возможность крымчанам приехать сюда, в европейские страны - в Брюссель, в европейские структуры, которые тиражируют резолюции, критикующие Россию", - сказала она.
Цена правды
"Ваши взгляды основываются на мнении кого-то, кто никогда не был в Крыму - ни 20 лет назад, ни пять, ни сейчас", - продолжила официальный представитель МИД РФ. Она предположила, что отсутствие интереса у представителей западных СМИ к поездке в Крым может быть связано с нежеланием знать правду или же увидеть реальность, которая противоречит сложившимся у них представлениям. Обратив внимание на публикуемое на Западе огромное количество статей и докладов о крымских татарах, она сказала: "Вот уже несколько лет мы пытаемся и ведем борьбу за то, чтобы привезти к вам представителей общины крымских татар, однако ваши правительства препятствуют этому. Они не хотят слышать правду".
Наглядным подтверждением ее слов стал конкретный случай: на круглый стол в Женеву не смог приехать генеральный директор крымско-татарского телеканала "Миллет" Эрвин Мусаев. Швейцарское консульство не предоставило ему визу с 19 марта, когда российским участникам круглого стола нужно было вылетать из Москвы в Женеву. При этом он не получил и отказа в визе. В итоге журналист остался в России, а на женевском круглом столе он выступал по видеосвязи.
"Он должен был присутствовать сегодня здесь, но, не имея визы, не смог этого сделать, как не могут сотни тысяч других крымчан", - подчеркнула Захарова. Она пояснила, что речь идет о позиции ряда европейских стран и США. По ее словам, "этот случай является свидетельством того, что тонны материалов, публикуемых о Крыме [на Западе], это фальшивка, поскольку реальные люди не имеют возможности здесь выступить". "У правды есть цена: вам это обойдется примерно в €300 или €400. Пожалуйста, купите билет в Крым и летите туда, и это не так дорого для вас, вы можете себе это позволить", - резюмировала официальный представитель российского дипломатического ведомства.
Пояснения по поводу невыдачи Мусаеву в срок в Москве швейцарской визы дал, отвечая на вопросы журналистов на круглом столе, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "Швейцария является участницей Шенгенского соглашения по визам. Если кто-либо включен в черный список в странах Шенгена, то не может получить визу в Швейцарию", - сказал дипломат.