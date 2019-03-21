{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Санкции в отношении России

Власти Украины ввели санкции против Володина

В Госдуме РФ предполагают, что ограничительные меры в отношении спикера введены в связи с его высказываниями о вреде и ущербе Крыму, который нанесла Украина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Председатель Госдумы Вячеслав Володин
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Украина ввела санкции против председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщается на официальной странице нижней палаты российского парламента в Facebook.

"Власти Украины ввели в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина санкции", - говорится в сообщении.

На эту тему
Как Украина вводила санкции в отношении российских физических и юридических лиц

Как полагают в нижней палате, внесение Володина в санкционный список "связано с его высказываниями и в связи с принятым Государственной думой решением о создании рабочей группы, которая должна будет провести анализ нанесенного Украиной экономического ущерба Крыму и Севастополю за 23 года".

В среду украинский президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в республиках Донбасса. В обновленный санкционный список также попали те, кто по мнению украинских властей, якобы причастен к распространению издательской продукции "антиукраинского содержания".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичУкраинаРоссияСанкции в отношении России
Отставки и назначения
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун попросила президента о досрочной отставке
Она назвала решение непростым и выразила уверенность, что так будет лучше
Читать полностью