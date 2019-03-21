Володин считает, что у Порошенко не получится честно победить на выборах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко не сможет честно победить на предстоящих выборах, он продолжит нагнетать истерию для сохранения личной власти. Такую точку зрения высказал в четверг журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам председателя палаты, заявления украинского президента о намерении вернуть Крым и многое другое озвученное им "лежит в логике избирательной кампании, где один из участников, президент Украины Порошенко, является аутсайдером".

"И заявление это, заявления предыдущие, провокация в Керченском проливе - это все из поступков, которые делает политик для того, чтобы сохранить личную власть. Скорее всего, эта истерия будет нагнетаться, потому что совершенно очевидно, что победить честно у него не получится", - сказал спикер.

"Но, понятно, доверие к таким выборам уже, видимо, обнулилось", - заключил Володин.

Порошенко, выступая в понедельник вечером прямом эфире украинского телеканала ICTV, объяснил, что он подразумевает под политико-дипломатическими мерами по установлению контроля Киева над Крымом. По сути, план президента Украины сводится к усилению санкционного давлению на Россию.