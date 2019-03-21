Глава Оренбургской области попросил об отставке

ТАСС, 21 марта. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг, занимающий эту должность с 2010 года, подал заявление об отставке. Об этом в четверг сообщается на официальном сайте правительства области.

"Губернатор Оренбургской области Юрий Александрович Берг направил президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину прошение об отставке", - говорится в опубликованном сообщении.

Берг отметил, что у нового главы региона будет достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность до единого дня голосования, 8 сентября 2019 года.

"До единого дня голосования остается еще достаточно времени, чтобы новому руководителю доказать оренбуржцам свою эффективность. Обещаю, что на каких бы постах мне ни пришлось работать в дальнейшем, я всегда буду отстаивать интересы Оренбургской области и своих земляков", - отметил Берг.

Политик рассказал ТАСС, что пока не строит никаких планов на будущее. "Пока никаких планов. Двадцать минут новость [об отставке] висит на сайте, я не могу вам всего рассказать. Сейчас нахожусь в Москве", - сказал он.

Берг был утвержден на посту губернатора Оренбургской области законодательным собранием региона в 2010 году. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Берга и назначил его врио главы региона. 14 сентября 2014 года он одержал победу на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей.