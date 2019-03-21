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Зюганов сообщил о планируемой встрече Путина с лидерами думских партий

По словам лидера КПРФ, в частности, планируется обсудить снижение доходов населения

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о существующей договоренности о встрече лидеров парламентских партий с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая в четверг перед журналистами в Центризбиркоме, он отметил, что доходы населения продолжают снижаться, а цены растут.

"Я недавно разговаривал на эту тему подробно с Путиным, договорились встретиться с лидерами обсудить", - сказал он. При этом Зюганов не уточнил дату встречи.

ЦИК в четверг на заседании рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичКПРФГрудинин, Павел Николаевич
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