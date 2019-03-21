Зюганов сообщил о планируемой встрече Путина с лидерами думских партий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о существующей договоренности о встрече лидеров парламентских партий с президентом России Владимиром Путиным.

Выступая в четверг перед журналистами в Центризбиркоме, он отметил, что доходы населения продолжают снижаться, а цены растут.

"Я недавно разговаривал на эту тему подробно с Путиным, договорились встретиться с лидерами обсудить", - сказал он. При этом Зюганов не уточнил дату встречи.

ЦИК в четверг на заседании рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы Павлу Грудинину.