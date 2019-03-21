Путин принял отставку Берга. Врио главы Оренбургской области назначен Денис Паслер

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т-Плюс" Дениса Паслера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области".

Путин уже провел встречу с Паслером.