{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Отставки и назначения
Обновлено 

Путин принял отставку Берга. Врио главы Оренбургской области назначен Денис Паслер

Глава государства уже провел встречу с врио губернатора региона
Денис Паслер Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Денис Паслер
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т-Плюс" Дениса Паслера. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Оренбургской области Берга Ю.А. по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Паслера Дениса Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Оренбургской области".

Путин уже провел встречу с Паслером.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБерг, Юрий АлександровичОтставки и назначенияОренбургская область
ЦИК планирует передать думский мандат Грудинину
Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать ему мандат Жореса Алферова
Читать полностью