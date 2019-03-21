Зампред ЦИК не завизировал проект постановления о передаче мандата Грудинину

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев, который ведет заседание комиссии в четверг, не одобрил проект постановления о передаче мандата депутата Госдумы от КПРФ Павлу Грудинину. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Колюшин.

ЦИК в четверг рассматривает вопрос о передаче депутатского мандата Грудинину. Колюшин является докладчиком по этому вопросу. Проект постановления, подготовленный к заседанию, содержит решение передать мандат.

"Проект, который сейчас представлен к заседанию, Николай Иванович, председательствующий сегодня, не завизировал", - сказал Колюшин.