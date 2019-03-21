Полпред в ЮФО представил врио главы Калмыкии Хасикова властям республики

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку 57-летнего Алексея Орлова с поста главы Калмыкии и назначил Хасикова врио главы региона.

"Указом главы государства от 20 марта этого года временно исполняющим обязанности главы Республики Калмыкия назначен Хасиков Бату Сергеевич. Республика Калмыкия, несмотря на непростые природные условия, обладает всем необходимым для динамичного развития - выгодным географическим положением, развитием агропромышленного комплекса, значительным туристическим потенциалом, главное - здесь живут энергичные, трудолюбивые, образованные люди. Полагаю, что опыт вашей работы в представительных органах власти и в общественных организациях будет в полной мере востребован в практической деятельности в интересах развития Республики Калмыкия", - сказал Устинов.

Он также попросил общественность, депутатов и власти помогать новому врио главы республики.

"Надеюсь и хотел бы заручиться вашей поддержкой, уважаемые коллеги, и поддержкой всех жителей республики. Предстоит сложная, непростая работа, и есть такое выражение - один в поле не воин. Очень надеюсь на слаженную совместную работу", - отметил Хасиков.

Алексей Орлов поблагодарил коллектив за работу и выразил уверенность в том, что новый врио главы республики успешно справится с задачами, которые перед ним поставил глава государства.