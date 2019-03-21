Путин принял отставку Ковтун. Врио главы Мурманской области назначен Андрей Чибис

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил временно исполняющим обязанности главы региона заместителя министра строительства и ЖКХ России Андрея Чибиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Принять отставку губернатора Мурманской области Ковтун М.В. по собственному желанию, - говорится в тексте указа главы государства. - Назначить Чибиса Андрея Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Мурманской области". Путин уже провел встречу с Чибисом.

Ранее Ковтун сообщила журналистам, что написала заявление о досрочной отставке со своего поста.

Ранее Ковтун сообщила журналистам, что написала заявление о досрочной отставке со своего поста. Ей 57 лет, руководила регионом в течение последних 7 лет.

Андрею Чибису 19 марта исполнилось 40 лет. Он родился в Чебоксарах. В 1996-2001 годах учился в Московском университете потребительской кооперации на юриста. После этого четыре года занимался частной адвокатской практикой. С 2004 года Чибис работал на различных должностях в органах власти Рязанской области и Чувашии.

В 2006-2007 годах - начальник отдела сопровождения нацпроекта "Доступное жилье" в Министерстве регионального развития РФ, в 2007-2008 годах продолжил работать по этому же направлению в Федеральном агентстве по строительству и ЖКХ. В 2008-2011 годах - председатель совета директоров ОАО "Российские коммунальные системы". В 2013 году Чибис назначен на пост замминистра строительства и ЖКХ, а с 2014 года стал также главным государственным жилищным инспектором страны.

Он также обучался на первом потоке "Школы губернаторов" в Высшей школы госуправления.

Женат, воспитывает дочь и сына.