Косачев заявил, что объективность позиции Швеции могла бы послужить укреплению мира

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что объективность и взвешенность позиции Швеции на международной арене могли бы быть очень востребованы для укрепления мира в нынешней сложной обстановке. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с делегацией Комиссии по обороне Швеции во главе с ее председателем Бьёрном фон Сюдовым.

"По нашему глубоком убеждению, позиция таких стран, как Швеция, в этих сложных условиях могут быть востребованы как никогда. Объективные, взвешенные, сбалансированные позиции, которые преследовали бы цель укрепления международного мира и безопасности, а не обеспечения доминирования определенной модели обеспечения такой безопасности", - сказал Косачев.

Сенатор отметил, что Швеция 80-х годов, когда он впервые приехал в страну в должности советского дипломата, "пыталась содействовать преодолению разногласий, нахождению компромиссов, сближению позиций сторон". "А Швеция в современной политике больше выступает с определенных позиций, которые она пытается навязать другим странам", - сказал глава комитета СФ.

"Сейчас нам для того, чтобы понимать лучше позицию Швеции, часто совершенно необязательно обращаться к шведским первоисточникам. Достаточно посмотреть на то, какой является позиция Европейского союза, что естественно... и на то, какой является позиция НАТО, чтобы понять, в каком направлении будут двигаться шведские аргументы в той или иной ситуации", - констатировал Косачев.

Он добавил, что говорит об этом с сожалением. "Я описываю ситуацию как время упущенных возможностей и собственно для Швеции, и для отношений между нашими странами и народами. Я уверен, что в этих отношениях сохраняется огромный потенциал, и Швеция может играть значительно более заметную и более конструктивную роль и в европейском, и в более глобальном контексте", - сказал парламентарий.

Косачев также с сожалением указал на то, что российско-шведские межпарламентские связи сейчас "носят эпизодический характер, точнее отсутствуют полностью". И подчеркнул, что российские сенаторы всегда готовы к возобновлению контактов. "Понимаем, что далеко не во всем наши страны, наши парламенты соглашаются друг с другом. Даже в этих сложных условиях наша позиция заключается в том, что диалог лучше, чем его отсутствие", - добавил он.