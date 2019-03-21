Волгоградская облдума лишила полномочий депутата, оскорбившего малоимущих пенсионеров

ВОЛГОГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты Волгоградской областной думы в четверг досрочно лишили депутатских полномочий Гасана Набиева за оскорбительные высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, передает корреспндент ТАСС с заседания облдумы.

Шестого марта на заседании Волгоградской областной думы по поддержке федерального законопроекта об индексации пенсий сверх прожиточного минимума депутат от партии "Единая Россия" Набиев заявил, что минимальную пенсию получают лишь тунеядцы и люди с алкогольной зависимостью. Четырнадцатого марта Набиев написал заявление о досрочном сложении с себя депутатских полномочий.

Было объявлено голосование за проект постановления о досрочном прекращении депутатских полномочий Набиева. "Решение принято", - объявил председатель областной думы Николай Семисотов.

Ранее сообщалось, что комиссия "Единой России" по этике рекомендовала исключить Набиева из партии, 13 марта президиум Волгоградского регионального политсовета партии "Единая Россия" исключил его из партийных рядов. Сам Набиев, по данным пресс-службы партии "Единая Россия", принес извинения за свое "неточное высказывание".

Согласно опубликованным на сайте Волгоградской областной думы сведениям, Набиеву 64 года. С 2004 года по 2016 год являлся генеральным директором ООО "Газпром трансгаз Волгоград", был депутатом Волгоградской областной думы трех созывов - 2003, 2009 и 2014 гг. В справке о доходах за 2017 году указано, что его годовой доход составил почти 14 млн рублей, владеет тремя квартирами. Годом ранее указывал доход в размере 56,5 млн рублей.