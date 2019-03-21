ЦИК: Грудинин не может быть депутатом, так как вовремя не закрыл иностранные счета

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Претендент на депутатский мандат от КПРФ Павел Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит не может быть депутатом Госдумы. Об этом сообщил в четверг зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев на заседании комиссии.

"Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может", - сказал он в ходе рассмотрения вопроса о передаче мандата Грудинину.

Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами РФ и использовались другие иностранные финансовые инструменты. При этом зампред комиссии отметил, что у ЦИК нет возможности исключать людей из списков кандидатов по прошествии некоторого времени.

Булаев напомнил, что ранее прокуратура подмосковного города Видное обратилась к депутатам местного совета с предложением прекратить депутатские полномочия Грудинина. ЦИК направил это обращение прокуратуры для проверки в Федеральную налоговую службу.

По словам Булаева, Грудинин написал при регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году уведомление в ЦИК, что не имеет счетов за рубежом и не владеет иностранными финансовыми инструментами. ЦИК, не имея возможности проверить это, зарегистрировал его кандидатом.

"После проверки Федеральной налоговой службы мы получаем информацию о наличии вот такого количества счетов, которые были частично закрыты 19 августа, то есть значительно за сроками, когда он писал заявление, а часть - вообще до 5 января 2018 года", - сказал Булаев, продемонстрировав слайд с информацией о счетах. Он сообщил также, что об одной из компаний, которая была в собственности Грудинина, тот не заявлял ни на думских, ни на президентских выборах.

"Он будет в Думе, если мы примем решение, и вы его на второй день должны будете изгнать", - добавил Булаев, обратившись к присутствующему на заседании лидеру КПРФ Геннадию Зюганову и его коллегам по фракции. Сам Грудинин на заседании не присутствует.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова. Алферов в 2016 году избрался в Госдуму седьмого созыва по общефедеральной части партийного списка. Грудинин, который не является членом КПРФ, баллотировался в подмосковной региональной группе списка, он занимал девятую строчку среди 22 кандидатов.

О счетах Грудинина

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года, он занял второе место с 11,77%.

В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Весной 2018 года начались судебные тяжбы Грудинина с миноритариями "Совхоза им. Ленина" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.