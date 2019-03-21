В МИД России считают полезной практикой создание клубов "Друзей Крыма" за рубежом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Создание за рубежом сети клубов "Друзей Крыма" приносит пользу в борьбе с деструктивной политикой ряда стран в отношении Крыма и России в целом, сказал на международной конференции "Крым в современной геополитике - 5 лет Крымской весне" директор департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественными объединениями МИД РФ Семен Григорьев.

Ранее сообщалось, что клубы международной ассоциации "Друзья Крыма" были созданы в Болгарии, Греции, Германии и Сербии. По мнению властей, создаваемые за рубежом клубы ассоциации "Друзья Крыма" демонстрируют "существенные результаты народной и общественной дипломатии".

"Сегодня Крым из всех регионов Российской Федерации, пожалуй, в наибольшей степени испытывает на себе внешнее деструктивное воздействие <...> Противодействие не дружественной, а порой откровенно враждебной линии, требует консолидации усилий, комплексных мер политико-правового, финансово-экономического, информационно-пропагандистского, культурно-гуманитарного характера, - сказал Григорьев. - В этом плане рассматриваем как весьма полезное начинание создание сети клубов "Друзей Крыма" в различных странах".

Он уточнил, что для продвижения правдивой информации о ситуации в Крыму активную работу ведут посольства и генконсульства РФ за рубежом. В частности, они проводят собрания общественности, кинопросмотры и выставки.

Международную ассоциацию "Друзья Крыма" учредили участники конференции "Крым в современном международном контексте. Форум друзей Крыма", которая прошла в ноябре 2017 года в Ялте. Ранее заместитель председателя Совета министров Крыма - постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадо сообщал, что клубы "Друзей Крыма" созданы в 36 странах, в том числе ЕС, Америки, Азии. Они созданы для продвижения интересов Крыма и доведения объективной информации о крымском референдуме и жизни в Крыму.