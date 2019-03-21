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ЦИК отказал КПРФ в передаче мандата депутата Госдумы Грудинину

В Центризбиркоме заявили, что "человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может"
Павел Грудинин Егор Алеев/ТАСС
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Павел Грудинин
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг отказал в передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину, передает корреспондент ТАСС.

"Постановление не принято", - сказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

По его словам, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя он подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами.

"Человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может", - сказал Булаев.

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