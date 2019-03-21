Новым министром экологии Саратовской области назначен Константин Доронин

САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Новым министром экологии и природных ресурсов Саратовской области после отставки предыдущего - Дмитрия Соколова, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями, стал Константин Доронин. Об этом сообщил на заседании областного правительства губернатор региона Валерий Радаев.

В декабре 2018 года Соколов покинул пост по собственному желанию после того, как его заподозрили в злоупотреблении полномочиями. По версии СУ СК РФ по региону, он, зная о задолженности трех госучреждений по налогам на сумму более 35 млн рублей, создал условия для ликвидации этих организаций без выплаты денег в бюджет.

"На должность министра природных ресурсов и экологии Саратовской области назначен Константин Михайлович Доронин", - сказал Радаев.

По данным правительства региона, ранее Доронин занимал должность директора филиала Российского центра защиты леса - Центра защиты леса Саратовской области.