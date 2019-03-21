Парламентарии РФ и США могут провести встречу в Люксембурге в июле

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Парламентарии России и США могут провести встречу в рамках очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в июле 2019 года в Люксембурге. Об этом журналистам в четверг сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ - это не единственная, но главная структура, где мы работаем вместе и на равных основах. Поэтому наиболее логично предположить, что такая встреча может произойти в июле в Люксембурге на очередной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ", - сказал Косачев. Сенатор уточнил, что конкретных договоренностей о встрече сейчас нет, речь идет лишь о такой возможности.

По его словам, "вряд ли в ближайшее время реально говорить о визите российских сенаторов в Вашингтон либо американском в Москву". "Поэтому есть общее понимание, что если эти встречи и будут возможны, то на полях международных мероприятий", - сказал глава комитета СФ.

Как заявила журналистам во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, обмен парламентскими делегациями между РФ и США напрямую пока не представляется возможным из-за русофобской истерии в Вашингтоне.

Неделю назад спикер Совфеда провела в стенах верхней палаты парламента встречу с послом США в РФ Джоном Хантсманом по просьбе американской стороны, на ней обсуждались двусторонние отношения и роль межпарламентского диалога в их возможной нормализации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, на встрече обсуждалась "идея возможных встреч соответствующих делегаций в рамках международных парламентских форумов с участием двух стран". Матвиенко в ходе встречи отметила, что Россия готова к возобновлению парламентских контактов на различных уровнях.

В новость была внесена правка (14:14 мск) - уточняется месяц возможной встречи, верно - в июле