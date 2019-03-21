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ЦИК передаст мандат КПРФ красноярскому депутату Медведеву

Ранее Центризбирком отказался передавать мандат Жореса Алферова Павлу Грудинину

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Центризбирком России своим решением передаст мандат депутата Госдумы от КПРФ кандидату из региональной группы, объединяющей Красноярский край и Хакасию, депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения компартии Петру Медведеву, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.

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ЦИК в четверг проголосовал против проекта постановления о передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.

"14-дневный срок, положенный партии на передачу мандата, истек, теперь это право ЦИК - передать мандат", - сказал он.

Шевченко уточнил, что по закону мандат должен перейти первому человеку в региональной группе, которая не получила мандат после выборов.

"Это группа Красноярский край и Хакасия, первый номер там Петр Петрович Медведев, депутат Заксобрания Красноярского края, первый секретарь красноярского крайкома КПРФ", - проинформировал Шевченко.

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