Хасиков заявил, что будет выдвигаться на выборы главы Калмыкии в сентябре

ЭЛИСТА, 21 марта. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии 38-летний Бату Хасиков заявил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост главы республики в сентябре.
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"Я обязан идти на выборы и рассчитываю одержать победу, рассчитываю, что меня поддержат и в меня поверят жители Республики Калмыкия", - сказал он ТАСС.
Он отметил, что после назначения врио главы республики ощущает поддержку населения. "Это ощущается, не может не радовать и не вдохновлять, тем более что мне в сентябре предстоит заручиться поддержкой и доверием всех жителей Республики Калмыкия", - добавил он.
Ранее сообщалось, что нового главу республики Калмыкия выберут в сентябре этого года. Глава Калмыкии избирается всенародным голосованием.
Развитие региона
Хасиков уверен, что его компетенции помогут ему в развитии Калмыкии.
"Чувствую себя уверенно, эта уверенность основывается на желании, - сказал он в прямом эфире телеканала "Россия 24". - Относительно моих компетенций - да, мой бэкграунд связан со спортом, я в прошлом профессиональный спортсмен. Но прошло достаточно времени, я всегда старался развиваться гармонично, многие сферы жизни мне не чужды. Поэтому если поглубже разобраться в моей биографии и понять, что я из себя представляю, думаю, люди поймут, что с управленческими качествами и с возможностью реализации проектов, связанных с социально-экономическим развитием, я справлюсь с этим".
Он добавил, что "был давно готов и настроен на это". "Признаюсь, что, может быть, где-то было неожиданно, что именно сейчас", - уточнил Хасиков.