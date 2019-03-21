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В Кремле не обсуждают объединение России и Белоруссии для сохранения Путина у власти

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Bloomberg
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. В администрации президента России не обсуждают возможное объединение РФ с Белоруссией для сохранения российского лидера Владимира Путина у власти. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg, которое написало об идее объединения двух государств, что позволило бы, по мнению журналистов, сохранить власть над страной за Путиным после 2024 года.

"Это такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле", - сказал Песков.

По его словам, у администрации президента РФ напряженная повестка дня, нацеленная в том числе на реализацию майского указа Путина. Песков подчеркнул, что этим документом установлены сроки, которые "не простираются на десятилетия вперед, а ограничены буквально месяцами".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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