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Отставка Нурсултана Назарбаева
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Песков: Назарбаев не советовался с Путиным о кандидатуре преемника

При этом, как отметил пресс-секретарь президента РФ, экс-глава республики сообщил Путину о своем решении до публичного объявления

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев счел возможным проинформировать президента РФ Владимир Путина о своем решении оставить высший государственный пост до публичного объявления об этом, поэтому он позвонил российскому коллеге во вторник.

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Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Назарбаев не согласовывал кандидатуру своего преемника Касым-Жомарта Токаева на посту президента Казахстана с Путиным.

"Нет, Нурсултан Абишевич не советовался и, безусловно, об этом не могло идти и речи", - сказал Песков. "Он посчитал возможным проинформировать президента России о том, что стало достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора [решение Назарбаева уйти в отставку]. Это, наверно, такая дань особым союзническим, дружественным отношениям наших двух стран и особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина", - пояснил пресс-секретарь.

Песков также пояснил, почему информации о телефонном разговоре Назарбаева и Путина нет на официальном сайте Кремля. "Разговор носил особый характер. Назарбаев счел возможным заранее уведомить Путина о своем решении, и мы посчитали корректным сделать так, чтобы казахстанские партнеры сами дали информацию о разговоре в том объеме, в которым они посчитают необходимым", - сказал он.

В среду Касым-Жомарт Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана после того, как первый президент республики Нурсултан Назарбаев заявил во вторник, что слагает с себя полномочия главы государства.

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Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияПесков, Дмитрий СергеевичОтставка Нурсултана Назарбаева
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