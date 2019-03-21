КПРФ оспорит в суде решение ЦИК не передавать Грудинину думский мандат

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. КПРФ начала подготовку к судебному обжалования решения ЦИК не передавать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты, директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину, сообщил ТАСС в четверг зампред ЦК партии Дмитрий Новиков.

"Юристы уже начали подготовку заявления в суд, мы будем опротестовывать решение Центризбиркома", - сказал он.

Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил, что КПРФ имеет на это право.

"Что касается регионов, такие случаи, когда избирательные комиссии не соглашались с решением партии по причинам пропуска очередности и передачи мандата вне очереди, такие случаи были. Эти решения оспаривались в судах различных инстанций, от районного до Верховного суда", - сказал Шевченко.

Отвечая на вопрос, может ли КПРФ также обратиться в суд, он отметил: "Да, пожалуйста". "Впервые политическая партия, которая имеет право на распределение вакантного мандата, не выполнила решение Конституционного суда", - добавил Шевченко.

Центризбирком на заседании в четверг отказал в передаче мандата депутата Госдумы Грудинину. Как сообщил зампред ЦИК Николай Булаев, проверка Федеральной налоговой службы показала, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы по списку КПРФ летом 2016 года Грудинин не закрыл ряд иностранных счетов и вкладов, хотя он подал в ЦИК уведомление, что не владеет счетами в банках за рубежом и иностранными финансовыми инструментами. По словам Булаева, человек, имеющий иностранные счета на момент регистрации кандидатом, депутатом быть не может.

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова. Алферов в 2016 году избрался в Госдуму седьмого созыва по общефедеральной части партийного списка. Грудинин, который не является членом КПРФ, баллотировался в подмосковной региональной группе списка, он занимал девятую строчку среди 22 кандидатов.